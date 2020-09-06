بابا الفاتيكان: النميمة والثرثرة بلاء أفظع من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):
قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول خلال صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، والتي ألقاها من نافذة الفاتيكان في ساحة القديس بطرس، إن النميمة والثرثرة هما "بلاء أفظع من كوفيد-19".
وقال البابا: "عندما نرى أخا أو أختا يرتكبون خطأ أو لديهما نقيصة، فإن أول شيء نفعله هو أن نذهب ونخبر الآخرين عنه. فإننا بذلك نرتكب النميمة".
وقال إن النميمة تسيء إلى مجتمع الكنيسة وهي أشبه بالشيطان الكذاب "الذي يريد إشاعة الانقسام في الكنيسة".
ودعا البابا المؤمنين إلى بذل الجهد وتجنب النميمة.
ودعا أن يحل مكان ذلك اتباع إرشادات الكنيسة بشأن التصحيح الأخوي وتصحيح الآخرين بتكتم عندما يرتكبون أخطاء أو يفعلون شيئا خاطئا، حسبما ذكرت إذاعة الفاتيكان.
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