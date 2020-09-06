صور.. انطلاق شعلة دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصري في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أطلق اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية شعلة دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصري النسخة الثانية 2020، وبدء فاعلياتها بملاعب مركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بحضور سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية.

أكدت سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية أن أولمبياد الطفل المصري تأتي كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية التي تساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية

وأشارت إلى أنه سيجري البدء في تنفيذ مباريات المستوى المحلي يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر المقبل في 5 مراكز شباب بمدن "أشمون، الباجور، شبين الكوم، قويسنا، الشهداء" وتنتهي يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020، بإجمالي عدد مشاركين يزيد عن 2600 طفل من الجنسين من مواليد 2006 وحتى 2008، مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة جائحة كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الأطفال.