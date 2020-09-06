الهند تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الهند أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، في أكبر زيادة يومية على مستوى العالم.

أظهرت بيانات وزارة الصحة والرعاية الأسرية، تسجيل 90632 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 1065 إلى 70626.

ومن المتوقع أن تتجاوز الهند البرازيل، غدًا الإثنين، كثاني أكبر دولة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، التي سجلت 6.4 مليون إصابة ونحو 193 ألف وفاة.

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وأظهرت بيانات حكومية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند

وصلت إلى 4.1 مليون، وتعافى حوالي 3.2 مليون مصاب حتى الآن.

وقال خبراء طبيون إن البلاد تشهد موجة ثانية من الجائحة في بعض مناطقها، وإن عدد الحالات ارتفع بسبب زيادة الاختبارات وتخفيف القيود على الحركة العامة.

وستعاود الحكومة تشغيل خدمات قطارات المترو على نحو جزئي في العاصمة نيودلهي اعتبارا من غد الاثنين.