ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 22293 حالة وفاة و386658 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم
وقالت الوزارة إن 3722 مصابًا بالفيروس في حالة صحيةحرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.
وأعلنت أن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل 1992 إصابة بكورونا.. ووفاة 139 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.