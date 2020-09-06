إيران تسجل 1992 إصابة بكورونا.. ووفاة 139 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 22293 حالة وفاة و386658 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم

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الأحد، عن تسجيل 1992 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 139 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة إن 3722 مصابًا بالفيروس في حالة صحية

حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.

وأعلنت أن 28 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.