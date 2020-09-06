قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمى: "إن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح الخاص ضد فيروس كورونا المستجد حال إقراره ونجاح التجارب البحثية عليه".
مشيرًا إلى استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد ذلك اللقاح"، وأضاف التميمي - في تصريحات أوردتها قناة
وأوضح أن استيراد أي لقاح يعتمد بالأساسعلى إقراره عالميًا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن العلاجات كافة التي تم إقرارها ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين ذو الإصابات الخفيفة والمتوسطة والشديدة داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العراقى يؤكد: بلاده ستكون أول مستورد للقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.