تونس.. مقتل شرطي و3 إرهابيين بهجوم في سوسة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2020 2:29 مساءً

أعلن الحرس الوطني التونسي ، الأحد ، عن مقتل عنصر من رجال الأمن وإصابة اخر ،في هجوم مسلح شهدته مدينة سوسة شرقي تونس .

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي لـ”فرانس برس”، إن “دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة”، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن “واحدا منهما استشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى”.

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وأوضح أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على أسلحة عنصري الحرس الوطني وسيارتهما، في أرجاء منطقة القنطاوي السياحية، مضيفا أن “3 إرهابيين قتلوا في تبادل إطلاق نار”.

وأفادت مصادر تونسية ، أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، زار موقع العملية وعاين تفاصيل التدخل الأمني، ثم انتقل الى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصاب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ، إن عنصر أمن وزميله تعرضا “لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة بولاية سوسة”.

وأضافت أن “الوحدات الأمنية… تولت القيام بعملية تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن القضاء على الإرهابيين الثلاثة.”

وشهدت مدينة سوسة السياحية أسوأ اعتداء من بين عدة هجمات جهادية في السنوات الأخيرة، قتل خلاله 38 شخصا معظمهم بريطانيون عام 2015 في إطلاق نار على شاطئ خاص بفندق.