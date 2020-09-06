كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لودريان: أوروبا ستجهز أدوات متعددة للرد على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إن أوروبا ستجهز أدوات متعددة للرد على تركيا.

وأضاف لودريان، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول خلق {جو إسلامي-قومي} بهدف إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا.

وفي وقت سابق، قال مسؤول يوناني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية.

وأكد المسؤول اليوناني، أن بلادع قادرة على التصدي لأطماع الرئيس التركي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن تركيا تفتعل المشكلات في المنطقة وتشكّل عاملا لعدم الاستقرار شرقي المتوسط.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في وقت سابق، أن الحوار ليس ممكنا مع تركيا في ظل التهديدات ومحاولات الابتزاز والتحريض.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا إن لم تتوقف عن سياساتها التصعيدية.

وقد اتهمت اليونان، في وقت سابق، تركيا بمواصلة تصرفاتها الاستفزازية ورفض دعوات الحوار في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين الجارين على خلفية مطامع أنقرة في حقول نفط وغاز بالمياه الاقتصادية لأثينا .. وفق "العين الإخبارية".