كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مظاهرات واسعة في كرواتيا ضد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الكرواتية للاحتجاج على الإجراءات التي فرضتها السلطات بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي يقولون إنها تعرض حقوق الإنسان والحريات للخطر.

وكتبت بعض اللافتات التي حملها المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة “زغرب” الرئيسية "كورونا كذبة، لسنا كلنا مشعوذون" و"اخلعوا القناع، اطفئ التلفزيون، عش حياة كاملة".

كان التجمع، الذي أطلق عليه مهرجان الحرية، يهدف إلى التحذير من الإجراءات التقييدية المتعلقة بفيروس كورونا والتي يقول المنظمون إنها "قيدت الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين" دون "أساس طبي أو قانوني صالح".

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وقالت المجموعة التي نظمت الحدث في بيان "نحن نصر على حماية حقوق الإنسان والحريات والمعرفة والتضامن والاحترام المتبادل".

وحذرت بشكل خاص من تقييد "التنشئة الاجتماعية وفرض مسافة نفسية والحرمان من الاتصال الجسدي".

على فيسبوك، قال وزير الصحة فيلي بيروس عن التجمع إنه لا يستطيع دعم "نهج غير علمي لمواجهة COVID-19".