كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تسجل 513 إصابة جديد بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 87,336 فحص جديد، وفقًا لوكالة الأنباء "وام".

وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد أكدت وزارة الصحة الإماراتية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63.158 حالة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 80.935 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 612 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72.766 حالة.