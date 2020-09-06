العثماني: الزخات المطرية أنعشت آمال الفلاحين والسكان وحسنت حقينة السدود

‏في ظل التساقطات المطرية الأخيرة، التي تعرفها عدد من الأقاليم، عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تفاؤله بها، معلنا تحسن حقينة السدود في عدد من المناطق.

وقال العثماني، اليوم الأحد، في تدوينة له على حسابه في موقع “تويتر”، إن الأيام الأخيرة عرفت زخات مطرية مهمة في عدة مناطق “أنعشت آمال الفلاحين، والساكنة، وحسنت حقينة عدد من السدود”.

وفي منطقة سوس، الأكثر تضررا بالجفاف، قال العثماني إن سد أولوز دخلته حوالي 2 مليون متر مكعب، في آخر 24 ساعة، وتحسنت حقينة سدود أخرى عبر الوطن.

يذكر أنه بعد فترة من شح التساقطات المطرية، وعدم استقرارها، سجل تراجع ملموس في نسبة ملء السدود المغربية، إذ تراجعت حقينتها، إلى حدود منتصف غشت الماضي، إلى 6.55 مليارات متر مكعب من الماء، بعدما كانت تصل إلى 7.88 مليارات متر مكعب، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتراجع حقينة السدود، وفترة شح التساقطات، أثرتا في حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ عرفت عدد من المناطق انقطاعات متتالية للماء الصالح للشرب.