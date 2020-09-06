أنجح الفنانين المغاربة شهر غشت الماضي.. لحر يتفوق وبلمير يسيطران على التصنيف

استطاع مغني الراب، لحر، التفوق على جميع الفنانين المغاربة في منصة “يوتوب، شهر غشت الماضي، وذلك بفضل النجاح، الذي حققه كليب “حس بيا”.

وتصدر الحر قائمة الأكثر استماعا من الموسيقى المغربية في يوتوب، خلال 28 يوما الماضية، بحصول قناته على 27.1 مليون مشاهدة، أزيد من 19 المليون منها، حصدها بفضل كليب “حس بيا”.

وحل الفنان سعد لمجرد في المرتبة الثانية، حيث حصد 18.8 مليون، متبوعا بالأخوان بلمير بـ15.2 مليون مشاهدة، غالبيتها بفضل كليب “واك واك”، الصادر، أخيرا.

وتكرر اسم بلمير في القائمة لـ 3 مرات، حيث احتلت قناة رجاء بلمير الخاصة المرتبة الرابعة بـ13.9 مليون مشاهدة، تليها في المرتبة الخامسة قناة شقيقها عمر بلمير بـ12 مليون مشاهدة.

وحصل مغني الراب السبعتون على المرتبة السادسة بـ10.7 مليون مشاهدة، متقدما على المجموعة الكورية “BTS”، التي حلت سابعة بـ10.3 مليون مشاهدة، ثم الشاب بلال بـ10.1 مليون مشاهدة، خلفه أيمن السرحاني بـ10. 1 مليون مشاهدة، والدوزي في المرتبة الرابعة بـ8.92 مليون مشاهدة.