هزة أرضية بقوة 4,4على سلم ريشتر بسواحل إقليم تطوان

شهدت سواحل إقليم تطوان من مدينة مرتيل إلى حدود مدينة سبتة المحتلة، اليوم الأحد، هزة أرضية خفيفة قبل قليل.

وسجل المعهد الجيوغرافي الإسباني، هزة أرضية بقوة 4,4 درجات على سلم ريشتر، في تمام الساعة الحادي عشرة و56 دقيقة من صباح يوم الأحد، بالمدن المحادية لتطوان.

الهزة الأرضية خلقت فزعا وخوفا في صفوف الساكنة، حسب ما عبر عنه مواطنون قاطنون بمدينة مرتيل في وسائل التواصل الإجتماعي.

Advertisements