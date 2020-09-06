تل السبع: إغلاق مدرسة السلام إثر تشخيص إصابة مدرس بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر المجلس المحلي في بلدة تل السبع في النقب، إغلاق مدرسة السلام، في أقاب تشخيص إصابة أحد أعضاء الهيئة التدريسية بفيروس كورونا المستجد، وفق ما جاء في بيان صدر عنه مساء اليوم، الأحد.

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