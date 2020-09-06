تأجيل جسلة كابينيت كورونا.. غضب الحريديين قد يدفع نتنياهو إلى منع الإغلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحافية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل موعد عقد جلسة المجلس الوزاري لشؤون كورونا، إلى وقت لاحق مساء اليوم، وسط أنباء عن تردده في إقرار الإغلاق الذي أوصى به منسق شؤون كورونا، بروفيسور روني غمزو، في "المدن الحمراء"، وذلك في ظل غضب الحريديين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو يدرس احتمال إلغاء الإغلاق الذي كان من المقرر أن يحظى اليوم بمصادقة "كابينيت كورونا" ويدخل حيز التنفيذ في "المدن الحمراء" التي تشهد ارتفاعا في معدل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، يتجه نتنياهو إلى تبني خيار فرض قيود موضعية على مناطق عينية في "المدن الحمراء" التي تشمل بلدات عربية وأحياء وبلدات ذات غالبية حريدية، وذلك عقب الضغط الذي مارسته الكتل الحريدية في الائتلاف الحكومة، وإثر توجيه رؤساء السلطات المحلية في البلدات الحريدية رسالة حادة اللهجة إلى نتنياهو حملوه خلالها مسؤولية تداعيات الإغلاق.