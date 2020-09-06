الرملة: إطلاق سراح مشتبهين في جريمة قتل شريفة أبو معمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الشرطة سراح اثنين من المشتبهين الذين اعتقلتهم في أعقاب جريمة إطلاق النار التي قتلت فيها المربية شريفة أبو معمر (30 عاما) من مدينة الرملة.

ووفقا للشبهات، قدّم المشتبهان المساعدة للمشتبه الرئيسي، وأخفيا المسدس الذي استخدمه.

وقتلت المربية أبو معمر، مساء يوم 31 آب/ أغسطس 2020 بينما كانت تعد الطعام لرضيعتها البالغة من العمر ستة أشهر في منزلها الواقع في مدينة الرملة، علما بأنها أم لثلاثة أطفال.

وبحسب الشبهات، فإن رصاصا كثيفا أطلق خلال شجار في الحي، انتهى بمقتل المربية أبو معمر التي لم يكن لها أي علاقة بالشجار، بعيار ناري طائش اخترق جدار منزلها.

وبمقتل المربية أبو معمر ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 56 ضحية بينهم 10 نساء، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.