مليونا إصابة في شرق المتوسط بفيروس كورونا

الأحد 6 سبتمبر 2020

أكد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية أن دول الإقليم سجلت اليوم 13 ألفا و882 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد ـ 19» ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في الإقليم إلى مليوني إصابة، في الوقت الذي فيه تم تسجيل 301 حالة وفاة وارتفاع العدد الإجمالي إلى 52 ألفا و710 وفاة.



وأشار المكتب الإقليمي إلى أن حالات الشفاء في دول الإقليم الذي يضم 19 دولة عربية بجانب إيران وباكستان وأفغانستان بلغ 1.7 ملايين حالة شفاء بنسبة 85.9% من إجمالي الإصابات.

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وأشار إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في الإقليم بلغ 273 لكل 100 ألف من السكان، كما بلغ معدل الفحص والكشف المبكر 3.874 فحصا لكل 100 ألف من السكان، باستثناء دولة الامارات التي أجرت فحوصات طبية على أكثر من 81.4% من السكان بواقع 7.6 ملايين فحصا.