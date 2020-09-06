شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة إرهابيين وعنصر أمن في هجوم إرهابي شرق تونس والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 لقي عنصر أمن مصرعه وأصيب آخر في عملية طعن نفذها إرهابيون في محافظة سوسة شرق تونس صباح اليوم.

Advertisements وكشف بيان لوزارة الداخلية التونسية أنه وعلى إثر الهجوم الإرهابي قامت قوات الأمن بعملية تمشيط بمكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها مما أسفر على القضاء على الإرهابيين الثلاثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثلاثة إرهابيين وعنصر أمن في هجوم إرهابي شرق تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.