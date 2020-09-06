الموقف الوبائي بشأن كورونا في العراق لليوم الاحد

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 22772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1740929)".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3301) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

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بغداد / الكرخ 400

مدينة الطب 111

النجف الأشرف 80

السليمانية 78

أربيل 221

كربلاء 254

كركوك 92

ديالى 101

واسط 50

البصرة 458

ميسان 174

بابل 152

الديوانية 131

ذي قار 280

الأنبار 29

المثنى 147

نينوى 140 بغداد / الرصافة 403بغداد / الكرخ 400مدينة الطب 111النجف الأشرف 80السليمانية 78أربيل 221كربلاء 254كركوك 92ديالى 101واسط 50البصرة 458ميسان 174بابل 152الديوانية 131ذي قار 280الأنبار 29المثنى 147نينوى 140 -الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:



بغداد الكرخ 522

مدينة الطب 118

النجف 139

السليمانية 117

أربيل 121

دهوك 336

كربلاء 201

كركوك 112

ديالى 91

واسط 305

البصرة 149

ميسان 152

بابل 70

الديوانية 111

ذي قار 344

الأنبار 24

المثنى 104

نينوى 150

صلاح الدين 11 بغداد الرصافة 474بغداد الكرخ 522مدينة الطب 118النجف 139السليمانية 117أربيل 121دهوك 336كربلاء 201كركوك 112ديالى 91واسط 305البصرة 149ميسان 152بابل 70الديوانية 111ذي قار 344الأنبار 24المثنى 104نينوى 150صلاح الدين 11 -الوفيات 90 حالة وكما يلي :