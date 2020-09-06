المنافذ تعلن ضبط حاويتين محملتين بدراجات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استنادا إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني منفذ ميناء ام قصر الشمالي والتي تفيد بوجود (حاويتين ٤٠ قدم) ،وبعد تدقيق المعاملة الكمركية والكشف عليها من قبل اللجنة المشكلة ، تبين أن الحاوية تحتوي بداخلها دراجات نارية مستخدمه والمنفيست البحري مكتوب فيه ادوات احتياطية للدراجات غير مصرح بها".وأضافت أنه "في منفذ زرباطية تم ضبط عجلة تحمل "حجر حلان" خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري وعند تدقيق المعاملة الجمركية تبين عدم وجود شهادة مطابقة واجازة استيراد".

وأكدت الهيئة، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".