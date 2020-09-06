القبض على ٤ اشخاص نصبوا سيطرة وهمية وقتلوا منتسب وعنصر بالحشد في نينوى

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت ٤ اشخاص نصبوا سيطرة وهمية وقتلوا منتسب بالشرطة وعنصر بالحشد العشائري في نينوى.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "القوة القت القبض على المتهمين الاربعة وهم يستقلون عجلة نوع اوميكا حمراء اللون قرب قضاء سنجار غربي نينوى بعد ان نصبوا سيطرة وهمية واغتالوا اثنين من ابناء قبيلة شمر احدهما يعمل في الشرطة المحلية والاخر في الحشد العشائري".
واضاف انه "قد تم مطاردة المشتبه بهم من قبل قطعات الجيش، وتم تسليمهم بعد القاء القبض عليهم وجاري التحقيق معهم".
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