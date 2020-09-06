شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 895 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 895 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة بكورونا في المملكة 20,148 منها 1457 حالة حرجة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 756 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا بالسعودية إلى 296,598 حالة .

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