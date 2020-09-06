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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتفاق النهائي للسلام في السودان يوقع بجوبا 2 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حددت الوساطة بين الفرقاء السودانيين، يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا لتوقيع اتفاق السلام النهائي.
وقال رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريحات صحفية إنه تم الاتفاق على يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا للتوقيع على اتفاق السلام النهائي، وفقا للعين الإخبارية.
والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية في السودان وتحالف "الجبهة الثورية المسلحة"، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام عقب مفاوضات امتدت لما يقرب العام في عاصمة جنوب السودان جوبا.
ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مشيرة إلى أنها لحظة تاريخية.
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