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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة عدد من الاشخاص في عمليات طعن في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الشرطة بمدينة برمنغهام البريطانية عن ما أسمته بـ"واقعة كبيرة" بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.
وقالت شرطة ويست ميدلاندز في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 00:30 من صباح اليوم تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام.. وجرى الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".
وتابعت الشرطة: "نحن على علم بعدد من الجرحى، لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورة جراحهم".
وذكر مراسلنا أن الشرطة أعلنت إغلاق بعض الشوارع في مدينة برمنغهام بسبب حوادث الطعن التي وقعت فجرا، ولم تحدد الشرطة ما إذا كانت هذه الحوادث إجرامية أم ذات طابع إرهابي، في انتظار نتايج التحقيقات الجارية حاليا.
وأضاف مراسلنا أنه استنادا للفيديوهات الأولية التي التقطتها الكاميرات المنتشرة في شوارع مدينة برمنغهام لا تستبعد الشرطة أن أسباب الطعن المتعددة تعود إلى حوادث عنف بين أفراد من الشبان، من دون تحديد هذه الأسباب بالضبط .
من جهته قال آندي ستريت، عمدة ويست ميدلاندز لـ"بي بي سي" : "إن عددا من عمليات الطعن في وسط مدينة برمنغهام أسفرت عن إصابات فجر يوم الأحد.. وكانت هناك سلسلة من الحوادث المتتالية في منطقة شارع هيرست بالمدينة، يبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض وذات صلة، لكن الدافع وراءها لم يفهم بعد".
بدورها قالت شاهدة عيان لـ"بي بي سي" إنها شاهدت عدة أشخاص يشتبكون بالأيدي.
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