نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية وحرارة تصل إلى 44 درجة

أفادت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية، نزول زخات رعدية قوية، وطقس حار، ابتداء من اليوم الأحد.

وقالت المديرية، اليوم الأحد، في نشرة جوية خاصة، أنه من المرتقب حلول زخات رعدية محليا قوية اليوم الأحد وغدا الاثنين، وطقس حار، تتراوح درجاته ما بين 40 و44 درجة، بعدد من مناطق المملكة.

نشرة مماثلة كانت قد صدرت أمس السبت، أعلنت فيها عن زخات رعدية بمناطق الحوز وأزيلال والسطات وبني ملال وميدلت.

كما أن مناطق عدة كانت قد عرفت أمس ارتفاع درجات الحرارة، مثل أسا الزاغ وبوجدور وشتوكة آيت باها والسمارة، بالإضافة إلى كلميم والعيوت وتيزنيت وطاطا وانزكان آيت ملول.