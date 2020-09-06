“سيلفي” الاحتفال بالطلاق.. زوجان ينهيان علاقتهما بطريقة خلقت الجدل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، كما في بلدان عربية، بسبب طليقان تونسيان، أعلنا انفصالهما بطريقة غير معهودة، حيث اعتبرا نفسيهما “غير سيئين”، وألقيا اللوم على الزواج كعلاقة اجتماعية.

وما إن غادرا المحكمة، أعلن الزوجان الانفصال بشكل رسمي، عبر صورة “سلفي”، مع عبارة: “لسنا سيئين وإنما الزواج هو السيء”، إذ غزت صورتهما مواقع التواصل الاجتماعي في بلدهما، ثم باقي البلدان العربية.

وعبر كثير من الناس عن استغرابهم من” الطلاق السعيد”، وانتقدوا المنشور، لأنه يبعث رسالة خاطئة إلى المجتمع، والشباب، بتصويرهما الارتباط، وتكوين الأسرة بمثابة شيء سيء، في حين رحب آخرون بالفكرة، إذ وجدوا أن الانفصال في جو ودي نوع من الرقي.