ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، كما في بلدان عربية، بسبب طليقان تونسيان، أعلنا انفصالهما بطريقة غير معهودة، حيث اعتبرا نفسيهما “غير سيئين”، وألقيا اللوم على الزواج كعلاقة اجتماعية.
وما إن غادرا المحكمة، أعلن الزوجان الانفصال بشكل رسمي، عبر صورة “سلفي”، مع عبارة: “لسنا سيئين وإنما الزواج هو السيء”، إذ غزت صورتهما مواقع التواصل الاجتماعي في بلدهما، ثم باقي البلدان العربية.
وعبر كثير من الناس عن استغرابهم من” الطلاق السعيد”، وانتقدوا المنشور، لأنه يبعث رسالة خاطئة إلى المجتمع، والشباب، بتصويرهما الارتباط، وتكوين الأسرة بمثابة شيء سيء، في حين رحب آخرون بالفكرة، إذ وجدوا أن الانفصال في جو ودي نوع من الرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر “سيلفي” الاحتفال بالطلاق.. زوجان ينهيان علاقتهما بطريقة خلقت الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.