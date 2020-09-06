بعد إعفاء قائد من مهامه بسبب البناء العشوائي.. السلطات تهدم بنايات شيدت أثناء الحجر في طنجة

شرعت سلطات طنجة، طوال الأسبوع الماضي، في هدم بناء عشوائي في منطقة الهرارش في طنجة الذي بني خلال فترة الحجر الصحي، الذي فرضته وزارة الداخلية على المدن الموبوؤة.

العملية تمت بمشاركة أربع ملحقات إدارية، شملت العشرات من المباني، التي شيدت طوال الأشهر الماضية، وتمت الاستعانة بعناصر القوات المساعدة، وأعوان السلطة، وجرافات لتنفيذ عملية الهدم، التي استمرت إلى 7 أيام.

يذكر أن والي جهة الشمال، محمد أمهيدية، أعفى قائد الملحقة الإدارية العاشرة مكرر، وعون سلطة منطقة هرارش، بعد شكايات متكررة بسبب البناء العشوائي في المنطقة.