مبادرة جميلة.. مدرسة في بني ملال تعفي آباء وأمهات التلاميذ من واجبات الانخراط بسبب كورونا! 

أعلن مكتب جمعية آباء وأمهات وأولياء تلميذات، وتلاميذ في مدرسة أورير إقليم بني ملال إعفاء جميع التلاميذ من واجبات الانخراط للموسم الدراسي 2020/2021. وأوضح إعلان لجمعية الآباء وأولياء التلاميذ أن المبادرة الاجتماعية المذكورة تأتي تضامنا مع ما تعيشه بعض الأسر في ظل استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19. ولقيت المبادرة استحسانا لدى آباء، وأمهات، وأولياء التلاميذ في مدرسة أورير، التي تهدف لتخفيف العبء على الآباء في ظل استمرار جائحة كورونا في البلاد. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنّ الدراسة في المغرب ستنطلق بشكل فعلي، يوم غد الاثنين، بالنسبة إلى أطفال التعليم الأولي، والسلك الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

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