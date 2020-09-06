غريزمان مطلوب في البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، يحظى باهتمام عدة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل المتغيرات الحالية في برشلونة الإسباني.

وكان مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان قد وضع ثقته بغريزمان من أجل التألق في الموسم المقبل، بعد موسم أول شاق، لم يجد فيه الدولي الفرنسي نفسه.

لكن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده، قد يغير موقف غريزمان، خصوصا وأن نية كومان تتجه أيضا لمنح كل من الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني أنسو فاتي الفرصة.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل"، أن غريزمان دائما ما يحظى باهتمام ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن كان قائدا لهجوم أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأضافت الصحيفة، أن آرسنال ومانشستر يونايتد، أبديا إعجابهما بقدرات اللاعب الفرنسي الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018، كما أن مانشستر سيتي قد يدخل سباق ضم غريزمان، في ظل وجود مهاجمين اثنين فقط في تشكيلته هما غابرييل جيسوس وسيرجيو أغويرو الذي ابتلي بإصابات عديدة في الموسمين الأخيرين.