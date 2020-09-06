زيدان يواجه معضلة في التخلي عن أحد لاعبيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مشكلة النجم الويلزي، غاريث، عادت لتتكرر أمام مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان.

ويرغب ريال مدريد في التخلص من اللاعبين الفائضين عن حاجته، قبل الدخول في أي منافسة على ضم آخرين، خصوصا في زمن تمر به الأندية بمشاكل اقتصادية ضمن تداعيات فيروس كورونا.

ويريد ريال مدريد التخلي عن جناحه الويلزي غاريث بيل الذي يصر على البقاء، لكن هناك لاعب آخر لا يبدو أنه سيرحل إلى أي مكان آخر في وقت قريب.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المهاجم ماريانو دياز، ليس متحمسا على الإطلاق لترك ريال مدريد في الفترة الحالية، رغم أن زيدان لن يعتمد عليه في الموسم الجديد.

وتأتي هذه الأنباء، بعدما توصل ريال مدريد لاتفاق مع بنفيكا لإعارة ماريانو دون علم اللاعب الذي تجاهل الاتفاق تماما، ما أدى لقيام النادي البرتغالي بغض النظر عن الصفقة.

ويملك ماريانو عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2023، يحصل بموجبه على 4.5 مليون يورو في العام الواحد، وهو مبلغ ليس بسيطا للاعب بالكاد يتواجد في قوائم المباريات.