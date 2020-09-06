شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحقيق مع مشاهير "السوشل ميديا" في الكويت والان مع التفاصيل

الأحد 6 سبتمبر 2020 بدأت النيابة العامة في الكويت اليوم، التحقيق مع 8 من مشاهير السوشيال ميديا، والفاشينيستات المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال.

Advertisements وكانت النيابة العامة استدعت المتهمين للتحقيق معهم في تضخم أرصدتهم وغسل الأموال. وفقا لصحيفة القبس الكويتية. ووفقا للبيان، قالت مصادر إن النيابة العامة وعن طريق وزارة الداخلية أبلغت المتهمين أمس بضرورة الحضور إلى أحد المخافر للحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم.

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