"صحة دبي" تبحث فرص التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية الهندية

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الأحد 6 سبتمبر 2020
بحث حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال لقائه الدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية فرص التعاون بين الهيئة والمؤسسات الصحية الهندية بما يخدم الأهداف المشتركة بين الجانبين لاسيما ما يتعلق منها بأنظمة الرعاية الصحية والتقنيات والحلول الذكية وكذلك التدريب والتعليم الطبي.
وسلط القطامي خلال اللقاء الضوء على العلاقة طويلة الأمد بين الإمارات والهند في عدة مجالات من بينها قطاع الصحة لافتاً إلى التجربة الصحية الناجحة والمميزة للهند وتاريخها اللافت في هذا المجال مؤكدا حرص هيئة الصحة بدبي على التعاون مع المؤسسات الصحية العالمية لتعزيز ونقل المعرفة وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى.
من جانبه أعرب القنصل الهندي عن إمتنان بلاده لقيادة دولة الإمارات وجميع السلطات الحكومية الإماراتية وهيئة الصحة بدبي على ما تقدمه من دعم استثنائي لجميع السكان بما في ذلك الجالية الهندية وخاصة خلال أزمة "كوفيد-"19 لافتا إلى فرص التعاون ونقل المعرفة في مختلف المجالات الطبية وخاصة بين هيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة الوطنية في الهند وإمكانية تبادل أفضل الممارسات والتعاون في جميع جوانب تقديم الرعاية الصحية.
حضر اللقاء مجموعة من المسؤولين والمختصين من بينهم الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع والمعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي .
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