شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 87072 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 728 وفاة، وعدد المتعافين 82406 متعافين، لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر94 %.
وأفادت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 58 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 447 ، وفي العناية المركزة 155 حالة.
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