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عمان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 87072 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 728 وفاة، وعدد المتعافين 82406 متعافين، لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر94 %.

وأفادت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 58 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 447 ، وفي العناية المركزة 155 حالة.

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