شكرا لقرائتكم خبر عن 513 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات.. و 619 في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية ،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73,984 حالة. وأشارت الوزارة إلى شفاء 2,443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,095 حالة. وسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 حالات وفاة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 89.582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 544 حالة وفاة.

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