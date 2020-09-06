إيرانيون يكذبون "الاعترافات الإجبارية" لـ"مصارع الإعدام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار بث التلفزيون الإيراني الرسمي اعترافات وصفت بالإجبارية والمنتزعة تحت وطأة التعذيب للمصارع المحكوم عليه بالإعدام نويد أفكاري، استياء واسعا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

ووصف مغردون إيرانيون عبر موقع "تويتر" تلك الخطوة من جانب التلفزيون الرسمي بالمخجلة والسيناريو الكاذب لتشويه أفكاري (27 عاما) أمام الرأي العام المحلي؛ فيما يواجه الأخير اتهامات بقتل عنصر أمني يدعي حسن تركمان في مدينة شيراز (جنوب)، صيف عام 2018.

وزعم المحتوى التلفزيوني الذي بث، أمس السبت، أن أفكاري سدد طعنتين لحسن تركمان ضابط الأمن الموكل بالحراسة في شركة المياه والصرف الصحي في شيراز.

ويبث التلفزيون الرسمي في إيران بشكل متكرر اعترافات تم الحصول عليها بالقوة من سجناء سياسيين، والتي تقابل باستنكار وتنديد من جانب المنظمات الدولية المعنية والحقوقية.

وقال حسن يونسي، محامي أفكاري، إنه "لا يوجد دليل واضح على أن موكله مذنب".

وأضاف يونسي في تغريدة له قائلا: "لا توجد صورة تظهر لحظة وقوع جريمة مقتل تركمان، والفيديو المزعوم يتعلق بساعة قبل توقيت القتل".

وأعرب نشطاء حقوقيون عن قلقهم من احتمالية تنفيذ حكم إعدام أفكاري، وطالبوا بإعادة محاكمته في ظل اتهامات للسلطات بإجباره على الاعتراف.

يذكر أن وحيد وحبيب أفكاري، شقيقي المصارع المحكوم عليه بالإعدام، عوقبا بالجلد 74 ضربة بالسياط والسجن لفترات طويلة تصل إلى 54، و27 عاما على الترتيب بنفس القضية.

Advertisements

مع زيادة الدعوات المحلية والأجنبية لإلغاء حكم الإعدام بحق نويد أفكاري، أعلن حسن يونسي، نقل الإخوة الثلاثة من العنبر العام بسجن عادل آباد في شيراز إلى "مكان مجهول".

وذكر يونسي في مقابلة مع موقع "امتداد" الإخباري المحلي، نقلا عن عائلة أفكاري أن "نويد وحبيب ووحيد نقلوا من العنبر العام للسجن الخميس الماضي، وليس لديهم معلومات عن مكانهم حتى الآن".

وأكد المحامي الإيراني على حق أهالي السجناء في الاطلاع على ظروف احتجاز وصحة ذويهم في السجن.

وأوضح مصدر مطلع في تصريحات لموقع "إيران واير" المعارض ومقره بريطانيا أن نويد أفكاري محتجز حاليا إلى جانب 10 سجناء آخرين في جناح مخصص لتنفيذ الإعدامات داخل سجن وكيل آباد بشيراز.

وفي الأيام الأخيرة، بعد تداول ملفات صوتية مسربة من داخل السجن لنويد وشقيقه وحيد يرويان فيها كواليس اجبارهما على الاعتراف، انطلقت حملة واسعة النطاق في الشبكات الاجتماعية لوقف الحكم بإعدام المصارع الشاب.



ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحقّ المصارع الشاب نويد أفكاري المتهم بقتل مسؤول أمني.

وأعلن حسن نايب آغا، لاعب كرة القدم السابق بالمنتخب الإيراني، عن إعداد خطابات موجهة إلى المحافل الدولية موقع عليها حتى الآن من قبل 62 رياضيا وبطلا أوليمبيا إيرانيا، في محاولة لوقف عقوبة الإعدام بحق نويد أفكاري.



واحتج عدد كبير من أبطال المصارعة الحرة والأولمبية العالمية في خارج إيران على حكم الإعدام الصادر على المصارع الإيراني.

يشار إلى أن التلفزيون الإيراني بث اعترافات إجبارية لأكثر من 355 شخصا في آخر 10 سنوات، فضلا عن نشر محتوى لتشويه سمعة قرابة 505 شخصا، وفق دراسة بحثسة مشتركة بين منظمة العدالة من أجل إيران والاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان.