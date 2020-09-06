المشيشي: "جراثيم" الإرهاب لا تخيف تونس

الخليج 365الأحد 2020/9/6 03:58 م بتوقيت أبوظبي
وصف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأحد، الجماعات الإرهابية بـ"الجراثيم" التي لن تخيف شعب بلاده.
جاءت تصريحاته خلال زيارته لمكان العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة سوسة الساحلية صباح اليوم وأسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخر.
وقال المشيشي إن "هذه الجراثيم لا تخيف التونسيين باعتبار أن حماة الوطن يدافعون عنه بكل شراسة لاقتلاع براثن الارهاب من البلاد".
وأضاف أن "هذه الجماعات الإرهابية تريد إثبات وجودها فقط إلا أنها أخطأت العنوان لأن قوات الأمن قضت على منفذي العملية في مدة وجيزة لم تتجاوز الدقائق".
وتعرض عنصرا أمن تابعان لسلك الحرس التونسي صباح اليوم إلى عملية دهس من قبل أربعة إرهابيين بواسطة سيارة في مفترق "أكودة القنطاوي" سوسة وسط شرق البلاد.
وعلى أثر ذلك تم تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، ما أسفر عن القضاء على المسلحين الثلاثة والقبض على رابع.
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