نظام أردوغان يواصل استيلاءه على تبرعات ضحايا "مسرحية الانقلاب"‎

اتهم برلماني تركي معارض حكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالاستيلاء على تبرعات جمعت من مواطنين لصالح ضحايا الانقلاب المزعوم قبل 4 سنوات.

وقال مراد أمير، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تصريحات صحفية، إن حكومة حزب العدالة والتنمية لم توزع سوى 0.4% من التبرعات التي جمعتها من المواطنين قبل 4 سنوات لصالح ضحايا مسرحية الانقلاب المزعومة وأسرهم.

ويعتقد طيف واسع من المعارضين لنظام الرئيس رجب طيب أدوغان أن ما جرى في 15 يوليو/تموز 2016 كان بمثابة مسرحية تحت زعم انقلاب من أجل تكريس قبضة النظام على مفاصل البلاد وتقويض المعارضة.

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وأوضح النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن العاصمة أنقرة، في التصريحات التي نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، الأحد، وتابعتها ”الخليج 365” أن "حكومة حزب العدالة والتنمية لم توزع سوى 14.9 مليون ليرة تركية من 338 مليون جمعت كتبرعات" لصالح أهالي 251 قتيلا سقطوا في أحداث 15 يوليو/ تموز، إلى جانب 2734 مصابًا.

وأوضح مراد أمير أن هذه المعلومات حصل عليها خلال زيارة أجراها لـ"وقف أقارب شهداء ومصابي 15 يوليو"، مشيرًا إلى أن "عملية توزيع تلك الأموال بعد أربع سنوات من الأحداث. وهذا المبلغ الموزع لا يبلغ حتى نصف الأرباح عن هذه الفترة. وننتظر أن يتم توزيع أكثر من 330 مليون ليرة”.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام تركية أن هذه الأموال ظلت في خزانة الدولة طوال هذه المدة، إلى أن تم تسليمها إلى الوقف مطلع العام الجاري.

وشهدت الشهور الماضية توقيف عدد من ضحايا المحاولة الانقلابية وأسرهم للمطالبة بصرف التعويضات التي وعدتهم الحكومة بها خلال احتجاجات تندد بعدم صرف مستحقاتهم.