السعودية تدين الهجوم الإرهابي في سوسة التونسية

أدانت المملكة العربية السعودية، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في مدينة سوسة التونسية.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل رجل أمني تونسي وإصابة آخر.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن تضامن السعودية التام مع الجمهورية التونسية في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

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وكان مسؤول أمني تونسي قال في وقت سابق، إن 3 مسلحين قتلوا خلال عملية إرهابية في مدينة سوسة الساحلية بعد أن باغتوا عناصر الأمن فأردوا شرطيا وأصابوا آخر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن قوات الحرس التونسي تمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين فتحوا نيران أسلحتهم على دورية أمنية وطعنوا اثنين من أفرادها.

وأشار إلى أن العملية ما زالت متواصلة لتمشيط منطقة سوسة والمناطق المجاورة لها، تحسبا لوجود أي خطر إرهابي جديد.

وأفادت مصادر أمنية بمحافظة سوسة لـ"الخليج 365" بأن العناصر الإرهابية أطلقت النار على دورية أمنية نحو الساعة الخامسة فجرا (بالتوقيت المحلي السادسة جرينيتش)، في مفترق "القنطاوي" السياحي بمدينة سوسة.