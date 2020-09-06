حرب الألغام بالصومال.. مقتل إرهابي وتوقيف اثنين

قتل إرهابي وألقي القبض على اثنين آخرين في عمليتين منفصلتين بالصومال، قبيل زرع عبوات ناسفة تستهدف في العادة قوات الأمن في البلاد.

وكثفت قوات الأمن الصومالية عمليتها الاستباقية ضد عناصر "الشباب" الإرهابية، في مسعى للحد من خسائر في صفوفها جراء زرع الحركة عبوات ناسفة لاستهداف قواتها.

وقال نائب رئيس مديرية ياخشيد للشؤون الاجتماعية عبدالله شيلو، في تصرحيات صحفية، إن قوات الأمن تعاملت اليوم الأحد مع 3 عناصر كانوا مسلحين ويزرعون لغما على جانب أحد شوارع في حي سوق بعاد بمديرية ياخشيد جنوب شرقي مقديشو، فقتل أحدهم فيما فر الاثنان الآخران بعد تبادل لإطلاق النار.

وأوضح شيلو أن قوات حماية الشعب (فيلق أمني بزي مدني من الاستخبارات الصومالية) هي من نفذت عملية إحباط زرع اللغم.

Advertisements

وأمس السبت، ضبطت فرق من الجيش الصومالي، في منطقتي "سبيب" و"عانولي" بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد، عنصرين يشتبه في انتمائهما لحركة الشباب قبل زرع لغم أرضي على جانب شارع عام.

ووفق تصريحات من ضباط في الجيش لوسائل إعلام حكومية، فإن العنصرين يخضعان للاستجواب لدى الجهات المعنية بالتعامل مع جرائم الإرهاب.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة الخلايا الإرهابية في منطقتي "سبيب" و"عانولي" اللتين استعادتهما القوات الحكومية في بداية عام 2019، كما تكثف جهودها لضبط الوضع الأمني في العاصمة.

وتنفذ حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة عمليات إرهابية بلا هوادة ضد أهداف عسكرية وأمنية منذ نحو عقدين لكن ضحايا غالبيتهم من المدنيين.