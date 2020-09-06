شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تدين الهجوم الإرهابي في سوسة التونسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أدانت المملكة العربية السعودية، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في مدينة سوسة التونسية.

Advertisements وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل رجل أمني تونسي وإصابة آخر. وعبرت الوزارة، في بيان، عن تضامن السعودية التام مع الجمهورية التونسية في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين الهجوم الإرهابي في سوسة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.