قبل انطلاق محادثات ليبية ليبية في المغرب.. السراج يتوجه إلى تركيا للقاء أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت وسائل الإعلام الليبية بأن رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، سيتجه إلى تركيا، اليوم الأحد، قبل انطلاق محادثات ليبية ـ ليبية في المغرب.



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ووفقًا لـ" قناة 218 الليبية"، سيستقبل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأحد، في الساعة 3 بتوقيت ليبيا في قصر وحيدالدين في إسطنبول.

ومن المقرر، أن تنطلق مفاوضات بين الأطراف الليبيين، في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط.

ويأتي هذا في وقت من المتوقع أن تستأنف المحادثات الليبية في جنيف الأسبوع المقبل أيضًا، بعد دفع أوروبي كبير في هذا الاتجاه.