مسؤول يوناني: أردوغان يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول يوناني، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية.



وأكد المسؤول اليوناني، أن بلادع قادرة على التصدي لأطماع الرئيس التركي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن تركيا تفتعل المشكلات في المنطقة وتشكّل عاملا لعدم الاستقرار شرقي المتوسط.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في وقت سابق، أن الحوار ليس ممكنا مع تركيا في ظل التهديدات ومحاولات الابتزاز والتحريض.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا إن لم تتوقف عن سياساتها التصعيدية.