شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من انتشار الكيانات والنقابات الوهمية: نحتاج لإجراءات صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الكيانات الوهمية والنقابات غير المرخص لها، نظرا لأنها تساعد منتحلى الصفة على ممارسة جرائم النصب والاحتيال.

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات له: "بين الحين والآخر نسمع عن جرائم نصب واحتيال يخدع فيها الضحايا بسبب كارنيهات مزيفة ومناصب وهمية اشتراها المحتالون من هذه الكيانات.. وتصل لعضوية للأمم المتحدة و كارنيه الصحافة ومهنة خبير تحكيم دولى".

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ولفت إلى أن المحتالين على هذه المناصب يتحصلون عليها مقابل أبخس الأثمان وينتشروا بها فى المجتمع لممارسة جرائمهم واستغلال عدم دراية الناس بهذه الصفات المزيفة.

وطالب" طلعت"، بوقفة حازمة مع هذه الكيانات وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية والحد من انتشار هذه الكيانات الوهمية بالترصد والرقابة، بالإضافة إلى حملة توعوية لحماية المجتمع من جرائم النصب الذى يتم باستخدام هذه الكارنيهات.