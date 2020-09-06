الإمارات تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو ظبي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 513 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 73 ألفا و 984 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليستقر عدد الوفيات جراء الفيروس عند 388 حالة وفاة.
كما أشارت إلى تسجيل 2443 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 66 ألفا و95 حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 87 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
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