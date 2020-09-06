بعد التفتيش على 1062 منشأة.. تحرير 16 مخالفة قانون العمل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 194 شاباً منهم 5 من ذوي القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 1685 من راغي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وأوضح وليد عبد الرحمن مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية خلال يوليو الماضي قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 171 منشأة، فضلا عن القيام بـ 18 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 56 محضراً سلامة وصحة مهنية و 4 حالات غلق إداري ومهلة قانونية لمنشأة أخرى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وعن مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 1062 منشأة يعمل بها 1395 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 16 محضر مخالفة قانون العمل، كما تم تلقى 180 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها، وإحالة 84 شكوى منها للقضاء، وحفظ 16 شكوى، بالإضافة إلى 79 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.