بعد 5 وقائه.. سقوط عصابة سرقة بطاريات السيارات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وإعادة المسروقات.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (بطارية سيارة "مجهولة المصدر- مفك ومفتاح عدة) بحوزة (عنصر إجرامي سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه في 9 قضايا).

وبمناقشته أقر بسرقة البطارية من داخل إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأضاف بارتكابه (5) وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بحوزة عميله "سيئ النية" -له معلومات جنائية - تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.