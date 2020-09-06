ضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح.

أثناء مرور المقدم شادي الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة مصرالقديمة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم استغاثة أحد الأشخاص، بإستبيان الأمر قرر أنه حال سيره فوجئ بثلاثة أشخاص قاموا بإستيقافه وتهديده بسلاح أبيض واستولوا على هاتفه المحمول، سلسلة فضة كرهاً عنه وفروا هاربين، بتتبع خط سير هروب الجناة أمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم هاتف محمول، سلسلة فضة "المستولى عليهما"، سلاح أبيض "سنجة".

و بمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بإرتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أمين سند، مساعد فرقة مصر القديمة، والعقيد أحمد يسري، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.