ترشيح زاهي حواس سفيرا لمصر بمنظمة السياحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أمين عام منظمة السياحة العالمية عن عزمه ترشيح الدكتور زاهي حواس ليكون سفيرا مصريا للسياحة لدى المنظمة، وذلك على غرار شخصيات عالمية كبيرة بمختلف دول العالم، وذلك على هامش زيارته الاخيرة لمصر.

وأعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحسب بيان صحفي، الأحد، عن سعادته بهذا الاختيار، قائلا: الدكتور حواس خير سفير مصري عالمي للترويج للسياحة والآثار.

ومن جانبه، وصف الدكتور حواس هذا الاختيار بالمسئولية الكبيرة وخاصة في هذا التوقيت الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لابد و أن يقدم الجديد والمتميز للخروج من الأزمة والترويج للمقاصد السياحية المصرية بصفة خاصة والسياحة في العالم بصفة عامة وذلك لاستعادة الحركة السياحية إلى سابق عهدها سواء في مصر او في العالم أجمع.