رئيس "السد العالي": مستعدون للتعامل مع الفيضان لتأمين مخزون مصر الاستراتيجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري إنها تواصل عبر قطاعاتها المختلفة استعداداتها للتعامل مع الفيضان القادم، والذي يتوقع أن يكون الأشد، خصوصًا بعد إعلان السودان أنه الأعلى في تاريخ نهر النيل.

وأشار المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالي التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إلى أن الهيئة استعدت بشكل خاص من خلال تلقي البيانات الواردة من لجنة إيراد النهر التي يترأسها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لافتًا إلى تحليل بيانات درجات الأمطار وارتفاع درجة النهر بشكل يومي؛ من أجل اتخاذ القرار الصحيح وعدم مواجهة أية مفاجآت غير متوقعة.

وأضاف جلال، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أنه حاليًّا يتم الاطمئنان على أعمال تطهير الحماية والصيانة الخاصة بمفيض توشكى والسد الترابي؛ للتأكد من الجاهزية التامة، لافتًا إلى ضرورة رفع كفاءة المنظومة للحفاظ على مخزون مصر الاستراتيجي.

وتابع رئيس الهيئة العامة للسد العالي: على الرغم من تأثير الفيضان وتوقع ارتفاع غير مسبوق له، فإنه تم اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الفيضان.

وأشار رئيس هيئة السد العالي إلى أنه تم التأكد من تدعيم السد الترابي من مفيض توشكى من خلال تجهيز الأوناش والبلدوزرات والحفارات؛ تحسبًا لأي طوارئ مع انطلاق موسم الفيضان، لافتًا إلى جاهزية بوابات خزان أسوان واستعدادات البوابات المبنية شرق وغرب السد لاستقبال المياه، بالإضافة إلى عمل مراجعة لأنظمة الحماية والتأمين للسد.

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وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قد وجه بتوفير كل الاحتياجات لمنظومة السد العالي وخزان أسوان للتعامل الفوري مع أي طارئ.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن السد العالي قادر على التعامل مع الفيضان والسيول المتوقع حدوثها، موضحًا أن الوزارة رصدت أن الفيضان حاليًّا فوق المتوسط.

ولفت السباعي، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إلى أن زيادة كميات المياه المتوقعة هذا العام لم تكن مشكلة أو كارثة كما يتوقع البعض؛ بل هي فرصة لدولة تعاني عجزًا مائيًّا وتستفيد من كل نقطة مياه.

وكانت وزارة الري قد أعلنت أمس إطلاق تحذير للمقيمين بالجزر النيلية توخي الحذر والتوقف عن المضي قدمًا في التعديات.

يذكر أن الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت عن ارتفاع غير مسبوق في منسوب النيل هذا العام، وسجلت 20 مترًا ارتفاعًا لأول مرة في تاريخ سجلات فيضان النيل.