إحباط تهريب مستحضرات تجميل مع راكب قادم من دبي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب مصري لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من الإمارات وتم تحرير محضر بالواقعة.

واشتبه تامر عادل رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب معه 4 حقائب كبيرة الحجم، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من دبي، وبتفتيشها على جهاز الفحص بالأشعة " X-Ray " بواسطة كل من محمد عبد المنعم وجمال عزت مديري إدارة الفحص تلاحظ لهما وجود كميات تكرارية كبيرة داخل الحقائب، وكلف مدحت عبد الصبور مدير الحركة بالجمارك، محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وعثر معه على عشرات العبوات من مستحضرات التجميل.

أمر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.