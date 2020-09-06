ضبط مشغولات ذهبية مع راكب قادم من أبوظبي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية أخفاها راكب مصري قادم من الإمارات بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

واشتبه محمود سليمان رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من أبوظبي، وبتفتيش حقائبه بواسطة كل من أحمد عبد العليم ويوسف مسعد مأموري الجمرك على جهاز الفحص بالأشعة " X-Ray " تلاحظ لهما وجود أجسام معتمه داخل علب بين طيات الملابس، وكلف عمرو العميري مدير الحركة، نورهان فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر علي وجود كميات من المشغولات الذهبية.

وأمر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك المطار بتحرير محضر ضبط ضد الراكب، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.